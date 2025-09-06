Sidney Sahilinde 1963'ten Beri İkinci Köpek Balığı Saldırısı! Bir Sörfçü Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avustralya’nın Sidney sahilinde henüz kimliği belirlenemeyen bir sörfçü, büyük bir köpek balığının saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Olay, 3,5 yıldan uzun süredir raporlanmamış köpek balığı saldırılarının ardından yaşandı ve birkaç plajın geçici olarak kapatılmasına neden oldu.

100 METRE AÇIKTA SALDIRDI

Polis, hayatını kaybeden kişinin, Yeni Güney Galler eyaletinin başkentinin kuzeyindeki Long Reef Plajı’nda sabah 10’dan hemen sonra, arkadaşlarıyla sörf yaparken kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta saldırıya uğradığını açıkladı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Polis şefi John Duncan, saldırıya uğrayan sörfçünün diğer sörfçüler tarafından sudan çıkarıldığını ancak çok fazla kan kaybettiği için olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıya uğrayan kişinin deneyimli bir sörfçü olduğu, eşi ve küçük bir kız çocuğu bulunduğu öğrenildi.

SÖRF TAHTASI PARÇALARI İNCELENECEK

Yetkililer, sörf tahtasının iki parçasının bulunduğunu ve inceleme için güvenlik birimlerine teslim edildiğini kaydetti. Hangi tür köpek balığının saldırıya neden olduğunun ise henüz bilinmediği bildirildi.

1963 VE 2022'DEN SONRA İLK

Bu, Sydney’de 2022’de İngiliz dalış eğitmeni Simon Nellist’in ölümünden bu yana görülen ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı oldu. Ondan önceki ölümcül saldırı ise 1963’te kaydedilmişti. Avustralya genelinde 1791’den bu yana bin 280’den fazla köpekbalığı olayı yaşanırken, bunların 250’den fazlası ölümle sonuçlandı.

Kaynak: Haber Merkezi