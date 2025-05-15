Avustralya’da Plajda Dehşet! Köpek Balığı Saldıran Kişi Hastanelik Oldu

Avustralya’da kan donduran bir olay yaşandı. Plaja giden bir kişi uğradığı köpek saldırısı sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan dehşet dolu anlar sonrasında plajdaki insanların da tahliye edildiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Avustralya’da Plajda Dehşet! Köpek Balığı Saldıran Kişi Hastanelik Oldu

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletindeki bir plaja giden kişi hayatının dehşetini yaşadı. Yerel saatle 09.45 sıralarında Adelaide'nin 27 kilometre güneybatısındaki plajda yüzen kişi korku dolu anlar yaşadı. Denizde yüzen kişiye köpek balığı saldırdı.

Avustralya’da Plajda Dehşet! Köpek Balığı Saldıran Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

KÖPEK BALIĞI SALDIRDI

Saldırıda ağır yaralanan kişi ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, plajdaki diğer insanlar ise acilen tahliye edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Avustralya
Son Güncelleme:
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
PKK'nın Fesih Kararı Vize Süreçlerini Etkiler mi? AP Türkiye Raportörü'nden Dikkat Çeken Açıklamalar... PKK'nın Fesih Kararı Vize Süreçlerini Etkiler mi?
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
ABD'de Kan Donduran Olay: 6 Çocuklarına Yıllarca İşkence Etmişler! 6 Çocuklarına Yıllarca İşkence Etmişler!
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu