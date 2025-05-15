Avustralya’da Plajda Dehşet! Köpek Balığı Saldıran Kişi Hastanelik Oldu
Avustralya’da kan donduran bir olay yaşandı. Plaja giden bir kişi uğradığı köpek saldırısı sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan dehşet dolu anlar sonrasında plajdaki insanların da tahliye edildiği öğrenildi.
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletindeki bir plaja giden kişi hayatının dehşetini yaşadı. Yerel saatle 09.45 sıralarında Adelaide'nin 27 kilometre güneybatısındaki plajda yüzen kişi korku dolu anlar yaşadı. Denizde yüzen kişiye köpek balığı saldırdı.
KÖPEK BALIĞI SALDIRDI
Saldırıda ağır yaralanan kişi ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, plajdaki diğer insanlar ise acilen tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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