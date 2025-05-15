PKK'nın Fesih Kararı Vize Süreçlerini Etkiler mi? AP Türkiye Raportörü'nden Dikkat Çeken Açıklamalar...

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Euronews Türkçe’ye verdiği özel röportajda, PKK’nın feshi, vize serbestisi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci gibi kritik konularda önemli değerlendirmeler yaptı. İspanyol raportör, Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtirken, hem eleştirilerini hem de umutlarını dile getirdi.

PKK’NIN FESHİ: 'BARIŞ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT'

Euronews Türkçe'nin haberine göre, terör örgütü PKK’nın feshedilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Amor, bu adımın bölgede barış umutlarını canlandırdığını söyledi. İspanya’daki Katalonya deneyimine atıfta bulunan raportör, “İspanya, benzer bir süreçte teröre karşı yasalara başvurmadan demokrasiyle çözüm buldu. Türkiye için de bu, barış ve istikrar yolunda büyük bir şans” diye konuştu.

'TÜRKİYE NEDEN 6 KRİTERİ YERİNE GETİRMİYOR?'

Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusuna da değinen Amor, Türkiye’nin AB’nin talep ettiği 6 kriteri hâlâ karşılamadığını belirtti. “Meclis’te bu kriterler için bir yasa önerisi bile yok. Terörle mücadele yasası ve veri koruma gibi teknik konular çözülmeli. Gürcistan gibi ülkeler bu kriterleri yerine getirip vize serbestisi aldı” diyen Amor, Türk öğrencilerin ve iş insanlarının vize süreçlerinde yaşadığı sorunlara dikkat çekti. “Erasmus öğrencilerinin vize alamaması kabul edilemez. Üye ülkelere, vize süreçlerini kolaylaştırmaları için baskı yapıyoruz” dedi.

'TÜRKİYE’YE AB ÜYELİĞİ TEKLİF ETTİK, VETO OLAMAZ'

Mayıs 2025’te yayımlanan Türkiye raporuna atıfta bulunan Amor, AB’nin Türkiye’ye resmi olarak üyelik teklif ettiğini vurguladı. “Türkiye, katılım sürecinde gerekli adımları atarsa, dini veya kültürel kimlik nedeniyle veto edilemez. Müslüman çoğunluklu bir ülkenin AB üyesi olamayacağı düşüncesi varsa, bu en başta söylenmeliydi. Türkiye’nin üyeliği, AB’nin kapsayıcılığını ve esnekliğini sınayan bir fırsat. Türkiye gibi büyük ve değerli bir ülkenin birliğe katılması, Avrupa için bir kazançtır” ifadelerini kullandı.

Amor, Türkiye’nin AB sürecinde “oksijen” gibi bir rol oynayabileceğini belirterek, “Türkiye’nin katılımı, Avrupa’nın çeşitliliğini güçlendirir. Bu, hem Türkiye hem de AB için tarihi bir kazanım olur” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Euronews Türkçe