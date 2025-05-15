ABD'de Kan Donduran Olay: 6 Çocuklarına Yıllarca İşkence Etmişler!

ABD'de bir çift ve 23 yaşındaki kızları, altı evlatlık çocuklarına korkunç yollarla işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Şahısların çocukları darp ettiği, boğduğu ve aç susuz bıraktığı ortaya çıktı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
ABD'de Kan Donduran Olay: 6 Çocuklarına Yıllarca İşkence Etmişler!

ABD'de 60 yaşındaki Kenneth Michael Key, eşi Tina Marie Sheffield Key ve 23 yaşındaki kızları Kaitlynn Marresa Key, altı evlatlık çocuklarına fiziksel, duygusal ve zihinsel istismarda bulunarak işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Zanlıların "ağır bedensel yaralanma" ve "ölüme sebebiyet verebilecek koşullar yaratma" gibi suçlardan sorumlu oldukları belirtildi.

Her şey 13 Şubat'ta bir çocuk istismarı yardım hattını arayan bir şahıstan gelen ihbarla başladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ihbarın ardından çocukları derhal evden uzaklaştırıp koruyucu aileyi araştırmaya başladığı öğrenildi. Yaşları 4 ile 16 arasında değişen altı çocuğun yıllarca her gün darp edildiği, bilinç kaybı noktasına kadar boğuldukları ve aç susuz bırakıldıkları bildirildi.

ABD'de Kan Donduran Olay: 6 Çocuklarına Yıllarca İşkence Etmişler! - Resim : 1

'KENDİ HALLERİNDE İNSANLARDI'

Ailenin komşusu Jose Martinez, olayı duyduklarına şoka girdiklerini anlatarak "Ben hiç kötü sesler duymadım. Oldukça normal görünüyorlardı. Hiçbir şey şüpheli değildi. Çocuklar dışarı çıkıyordu, onlara buzlu dondurma veriyordum ve bana hiçbir şeyden bahsetmiyorlardı. Ben hiç sorun görmedim. Çocukları hep burada oynarken gördüm. Burası ıssız bir mahalle, kendi hallerinde insanlardı" diye konuştu.

Üç sanığın her biri 1 milyon dolar kefalet karşılığında serbest bırakılırken, yargılanmalarının tutuksuz devam etmesine karar verildi. Sanıkların bu hafta bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Ağır suçlamalarla karşı karşıya olan şahısların ne kadar ceza alacağı merak ediliyor.

Türkiye’nin Çözülemeyen Cinayeti! Çağla Tuğaltay’ı Kim Öldürdü? 25 Yıllık Sır Dosyada Zaman Aleyhe İşliyorTürkiye’nin Çözülemeyen Cinayeti! Çağla Tuğaltay’ı Kim Öldürdü? 25 Yıllık Sır Dosyada Zaman Aleyhe İşliyorGüncel
İtfaiye Erinin Cinayet Planı Kan Dondurdu: Eşi ve Çocuklarını Eterle Bayıltıp Evi Ateşe Vermiş!İtfaiye Erinin Cinayet Planı Kan Dondurdu: Eşi ve Çocuklarını Eterle Bayıltıp Evi Ateşe Vermiş!Güncel

Etiketler
ABD İşkence Polis
Suriye’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ahmed Şara Açıkladı: Erdoğan Verdiği Sözü Tuttu Suriye’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ahmed Şara Açıkladı: Erdoğan Verdiği Sözü Tuttu
Ünlü Ada Satışa Çıktı! İşte 'İndirimli' Fiyatı... Ünlü Ada Satışa Çıktı
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu