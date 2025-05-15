ABD'de Kan Donduran Olay: 6 Çocuklarına Yıllarca İşkence Etmişler!

ABD'de 60 yaşındaki Kenneth Michael Key, eşi Tina Marie Sheffield Key ve 23 yaşındaki kızları Kaitlynn Marresa Key, altı evlatlık çocuklarına fiziksel, duygusal ve zihinsel istismarda bulunarak işkence ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Zanlıların "ağır bedensel yaralanma" ve "ölüme sebebiyet verebilecek koşullar yaratma" gibi suçlardan sorumlu oldukları belirtildi.

Her şey 13 Şubat'ta bir çocuk istismarı yardım hattını arayan bir şahıstan gelen ihbarla başladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ihbarın ardından çocukları derhal evden uzaklaştırıp koruyucu aileyi araştırmaya başladığı öğrenildi. Yaşları 4 ile 16 arasında değişen altı çocuğun yıllarca her gün darp edildiği, bilinç kaybı noktasına kadar boğuldukları ve aç susuz bırakıldıkları bildirildi.

'KENDİ HALLERİNDE İNSANLARDI'

Ailenin komşusu Jose Martinez, olayı duyduklarına şoka girdiklerini anlatarak "Ben hiç kötü sesler duymadım. Oldukça normal görünüyorlardı. Hiçbir şey şüpheli değildi. Çocuklar dışarı çıkıyordu, onlara buzlu dondurma veriyordum ve bana hiçbir şeyden bahsetmiyorlardı. Ben hiç sorun görmedim. Çocukları hep burada oynarken gördüm. Burası ıssız bir mahalle, kendi hallerinde insanlardı" diye konuştu.

Üç sanığın her biri 1 milyon dolar kefalet karşılığında serbest bırakılırken, yargılanmalarının tutuksuz devam etmesine karar verildi. Sanıkların bu hafta bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Ağır suçlamalarla karşı karşıya olan şahısların ne kadar ceza alacağı merak ediliyor.