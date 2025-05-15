Suriye’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ahmed Şara Açıkladı: Erdoğan Verdiği Sözü Tuttu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel olarak teşekkür eden Şara, "Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği sözü tuttu, Suriye halkının yanında durdu, ülkesi 14 yıl birçok şeyi üstlendi. Türkiye bizi çok seviyor" dedi.

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Suriye’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ahmed Şara Açıkladı: Erdoğan Verdiği Sözü Tuttu

Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye’de yayımlanan konuşmasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin zorlu bir dönemi geride bırakarak kalkınma ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini belirtti. Şara, “Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK YÜKÜ OMUZLAYAN LİDER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden de bahseden Şara, “14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm" diye konuştu.

Suriye’den Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ahmed Şara Açıkladı: Erdoğan Verdiği Sözü Tuttu - Resim : 1

ŞARA'DAN SURİYE'DE YENİ DÖNEM MESAJI

Yeni dönemde ülkenin ekonomik reformlarına odaklanacağını vurgulayan Şara, şunları söyledi: "Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz."

YATIRIMCILARI SURİYE'YE DAVET ETTİ

Destek veren tüm ülke ve liderlere teşekkürlerini ileten Şara, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.”

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Kaynak: AA

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