Ünlü Ada Satışa Çıktı! İşte 'İndirimli' Fiyatı...

ABD'de Long Island Boğazı'ndaki özel Rogers Adası "uygun bir fiyata" satışa çıktı. Sadece tekneyle gidilebilen ve içerisinde bir malikane bulunduran lüks ada 29.9 milyon dolardan alıcı bekliyor.

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Ünlü Ada Satışa Çıktı! İşte 'İndirimli' Fiyatı...

ABD'de New York'un güneydoğusunda, Atlas Okyanusu'nun batısında bulunan Long Island Boğazı'ndaki adanın satışa çıkması dünya gündemine oturdu. Yaklaşık 30 dönümlük bir araziyi bulunduran ve yalnızca tekne ile ulaşımı sağlanan Rogers Adası'nın satış bedeli, 29.9 milyon dolar (1.1 milyar lira) olarak belirlendi.

Ünlü yatırım danışmanı Greg Jensen'ın sahibi olduğu adada 123 yıllık Tudor stili bir ev, havuz, golf sahası, tenis kortu ve birçok müştemilat bulunuyor. Ayrıca evin içerisinde de 10 yatak odası ve iki mutfak olduğu biliniyor.

Ünlü Ada Satışa Çıktı! İşte 'İndirimli' Fiyatı... - Resim : 1

'KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT'

Diğer yandan personeller için de iki adet banyolu yatak odası ve küçük mutfaklar olduğu belirtildi. Adadaki iskelelerden biri adanın ihtiyaçlarını karşılamak adına kullanılırken, büyük eve doğrudan ulaşımı sağlayan diğer iskeleyi sadece ev sahipleri ve konuklar kullanabiliyor.

Ünlü Ada Satışa Çıktı! İşte 'İndirimli' Fiyatı... - Resim : 2

Adanın satışıyla ilgilenen danışmanlar, söz konusu niteliklere sahip bir adanın böyle bir fiyata satışa çıkmasının "kaçırılmayacak bir fırsat" olduğunu söylerken, satış nedeninin, çocukları artık yetişkin olan ev sahibinin eve ihtiyaç duymaması olarak açıklandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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