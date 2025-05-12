Dünya Bu Adamı Konuşuyor... Sığınmacılar Sayesinde Milyarder Oldu

İngiltere'de hükümetle yaptığı yüksek bütçeli anlaşmalarla Graham King, sığınmacılara barınma, ulaşım ve yemek hizmeti sağlayarak servetine servet kattı. İngiltere’nin en zengin insanları arasına giren iş insanı, artık resmen bir milyarder...

Son Güncelleme:
Dünya Bu Adamı Konuşuyor... Sığınmacılar Sayesinde Milyarder Oldu

Önce Suriye'deki iç savaş, ardından da Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarıyla beraber dünya genelinde sığınmacı sayısı artarken, bu durum özellikle İngiltere’de sık sık eleştiriliyor. Sağcı partiler ve bazı İngiltere vatandaşları sığınmacı karşıtı politikaları desteklerken, bir isim ise bu durumdan çok büyük bir kazanç elde etti.

Ülkedeki sığınmacılara barınma, ulaşım ve yemek hizmeti sağlayan Clearsprings Ready Homes kuruluşunun sahibi ve kurucusu Graham King, hükümetle yaptığı anlaşma sonrası katlanan servetiyle bir süredir bulunduğu zenginler listesine bu kez milyarder olarak girdi. Son bir senede servetinde yüzde 35 oranında bir artış elde eden 58 yaşındaki iş insanı, artık 1 milyar 15 milyon sterlinlik bir varlığa sahip...

Dünya Bu Adamı Konuşuyor... Sığınmacılar Sayesinde Milyarder Oldu - Resim : 1

HÜKÜMETLE 10 YILLIK SÖZLEŞME

Şirketinin İngiliz hükümetiyle yaptığı yüksek ücretli 10 yıllık sözleşmelerin sonrasında daha da zenginleşen King'in anlaşmalarının Ulusal Denetim Ofisi'ne göre toplam değeri 4,5 milyar sterlinden 15,3 milyar sterline çıktı.

Göçmen sayısı arttıkça şirketi daha da büyüyen ve zenginleşen Graham King'in yaşadığı İngiltere'de 2023 yılında 91 bin 811 sığınmacı başvurusu varken bu rakam bir yılda 108 bin 138’e çıkarak rekor kırdı.

AB Bakanları Kritik Gündemle İngiltere’de ToplanıyorAB Bakanları Kritik Gündemle İngiltere’de ToplanıyorDünya
AB'den TikTok'a Dev Ceza! Kullanıcı Verilerini Çin’e AktardıAB'den TikTok'a Dev Ceza! Kullanıcı Verilerini Çin’e AktardıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İngiltere sığınmacı Zengin
Son Güncelleme:
Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına Barzani'den Destek Fesih Kararına Barzani'den Destek
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Hamburg 7 Yıl Sonra Bir İlki Yaşadı! 'Bundesliga' İzdihamı: 26 Yaralı 'Bundesliga' İzdihamı: 26 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Üzdün Bizi İlkin Aydın Üzdün Bizi İlkin Aydın
Altın Almak İçin Doğru Zaman mı? Uzman İsimler Yorumladı: İşte Gram Altın İçin Yıl Sonu Beklentileri... Altın Almak İçin Doğru Zaman mı? Uzman İsimler Yorumladı
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Yaşadı! Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar 27 Bin TL’ye Varan Tekliflerle Yarışıyor SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Yaşadı! Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı
İstanbul’daki İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Hasat Edip İnternetten Kilosunu 1000 TL’ye Satıyor İstanbul’daki İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Hasat Edip İnternetten Kilosunu 1000 TL’ye Satıyor
Ergin Ataman'ı Yıkan Olay Ergin Ataman'ı Yıkan Olay