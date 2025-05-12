Dünya Bu Adamı Konuşuyor... Sığınmacılar Sayesinde Milyarder Oldu

Önce Suriye'deki iç savaş, ardından da Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin savaşlarıyla beraber dünya genelinde sığınmacı sayısı artarken, bu durum özellikle İngiltere’de sık sık eleştiriliyor. Sağcı partiler ve bazı İngiltere vatandaşları sığınmacı karşıtı politikaları desteklerken, bir isim ise bu durumdan çok büyük bir kazanç elde etti.

Ülkedeki sığınmacılara barınma, ulaşım ve yemek hizmeti sağlayan Clearsprings Ready Homes kuruluşunun sahibi ve kurucusu Graham King, hükümetle yaptığı anlaşma sonrası katlanan servetiyle bir süredir bulunduğu zenginler listesine bu kez milyarder olarak girdi. Son bir senede servetinde yüzde 35 oranında bir artış elde eden 58 yaşındaki iş insanı, artık 1 milyar 15 milyon sterlinlik bir varlığa sahip...

HÜKÜMETLE 10 YILLIK SÖZLEŞME

Şirketinin İngiliz hükümetiyle yaptığı yüksek ücretli 10 yıllık sözleşmelerin sonrasında daha da zenginleşen King'in anlaşmalarının Ulusal Denetim Ofisi'ne göre toplam değeri 4,5 milyar sterlinden 15,3 milyar sterline çıktı.

Göçmen sayısı arttıkça şirketi daha da büyüyen ve zenginleşen Graham King'in yaşadığı İngiltere'de 2023 yılında 91 bin 811 sığınmacı başvurusu varken bu rakam bir yılda 108 bin 138’e çıkarak rekor kırdı.

Kaynak: Haber Merkezi