Hamburg 7 Yıl Sonra Bir İlki Yaşadı! 'Bundesliga' İzdihamı: 26 Yaralı

Bundesliga 2’nin 33. haftasında Hamburger SV, Volksparkstadion’da SSV Ulm 1846’yı 6-1’lik farklı bir skorla mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala liderliğini korudu. Ancak maçın sevinci, taraftarların sahaya girmesiyle yaşanan izdiham nedeniyle gölgelendi.

Alman Haber Ajansı (DPA)’nın Hamburg İtfaiye Departmanı’na dayandırdığı bilgiye göre, maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar tribünlerden sahaya yönelerek reklam panolarını devirdi. Yaşanan izdihamda 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Hamburg, bu galibiyetle Köln’ün bir puan önünde 59 puanla liderliğini sürdürdü ve Bundesliga’ya yükselme yolunda büyük bir adım attı. Ancak yaşanan olaylar, maçın sportif başarısını arka planda bıraktı. Yetkililer, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA