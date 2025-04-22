Galatasaray'a Piyango Vurdu

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in Derrick Köhn'ün bonservisini Galatasaray'dan almak istediği iddia edildi. Galatasaray bu transferden 5 milyon Euro bekliyor.

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Galatasaray'a Piyango Vurdu

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’e kiralanan Derrick Köhn ile ilgili Galatasaray’a adeta piyango vurdu. Alman ekibin Köhn ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Sezon başında Werder Bremen’e kiralanan Köhn, bu sezon 30 maçta forma giydi. İki gol ve iki asist katkısı veren Köhn için karar verildi.

Sky Sports Almanya’nın haberine göre, Alman ekibin Köhn’ün bonservisini almak istediği iddia edildi. Ancak köklü kulübün 5 milyon Euro’luk opsiyonu düşürmek istediği belirtildi.

Galatasaray ise Derrick Köhn’den 5 milyon Euro’luk bir getiri bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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