Jose Mourinho İçin Olay İddia! Fenerbahçe Defterini Kapatıyor mu?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Kayserispor'u konuk ettiği maçta 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrıldı ve Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Bu maçın ardından sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük bir yara alırken, teknik direktör Jose Mourinho hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından Teamtalk'un haberine göre, ligde beklentilerin gerisinde kalan Rangers, Mourinho'yu teknik direktörlük koltuğu için düşünüyor. Ancak Glasgow ekibinin henüz 62 yaşındaki çalıştırıcı ile temasa geçmediği kaydedildi. Mourinho'nun da teklifin resmiyet kazanması halinde Rangers’ta görev yapmaya sıcak baktığı belirtildi.

KABUL EDERSE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Eğer Rangers, Mourinho'yu ikna ederse Fenerbahçe'ye sözleşmesinden dolayı tazminat ödemesi gerekecek.

62 yaşındaki deneyimli teknik direktör daha önce Porto, Real Madrid, Inter, Chelsea gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerini de çalıştırmıştı. Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan 62 yaşındaki teknik adam; Fenerbahçe ile çıktığı 50 maçta 2.10 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: İHA