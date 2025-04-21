Milli Golfçü Deniz Sapmaz Şampiyon Oldu

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Macaristan'da düzenlenen Kış Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

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Milli Golfçü Deniz Sapmaz Şampiyon Oldu

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Macaristan’daki Kış Kupası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz, hafta sonu Macaristan'da gerçekleştirilen turnuvada kadınlar kategorisinde 15 sporcuyla şampiyonluk mücadelesi verdi.

Milli sporcu, sırasıyla 75, 72 ve 74 vuruşluk skorlarla şampiyonluğa ulaştı.


Kaynak: AA

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