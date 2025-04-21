UEFA'nın İstanbul Temsilciliği 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katılımıyla Açılacak

UEFA’nın İstanbul’daki temsilciliğinin 24 Nisan Perşembe günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA temsilciliği 24 Nisan Perşembe gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak. Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak İstanbul UEFA Temsilciliği'ne TFF'nin tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yapacak.

Tören 24 Nisan Perşembe 12.00’de yapılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da katılacak.

Kaynak: AA