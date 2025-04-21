Galatasaray'ın Kritik Maç İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Galatasaray'ın Kritik Maç İçin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert ile cezalı oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, Konya'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimlere yer verildi:

Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Kaynak: AA

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