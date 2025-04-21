Zeynep Sönmez Madrid Açık'ta Final Turunda
Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinde İspanyol rakibini 2-0 mağlup ederek final turuna çıktı.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası elemelerinde Leyre Romero Gormaz'ı 2-0 yenerek final turuna çıktı.
Dünya 77 numarası Zeynep, kortlarda fırtına gibi eserken, WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 126 numarası Romero Gormaz ile karşılaştı.
22 yaşındaki milli tenisçi, toprak kortta oynanan maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazanarak tur atladı.
Kaynak: AA
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