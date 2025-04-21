Galatasaray'dan Bomba Transfer! Resmen Açıklandı, Naz Aydemir Akyol İmzayı Attı

Bu sezon Vodafone Sultanlar Ligi'ni dördüncü sırada tamamlayan Galatasaray Daikin kadın voleybol takımı, önceki sezona göre daha iyi bir derece alma başarısı göstermesi sonrası taraftarın da yoğun çağrılarıyla kadrosunu güçlendirme hamleleri yapıyor. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, gelecek sezon için bütçe artışıyla yeni transferler yapılacağı belirtildi.

Şimdiye dek Polonyalı oyuncu Martyna Łukasik ve Belçikalı voleybolcu Kaja Grobelna'nın transferi duyurulurken, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol'un da önümüzdeki sezon Galatasaray Daikin'de forma giyeceğini resmen açıkladı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Daha önce Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank ve Türk Hava Yolları kulüplerinde oynayan, yıllar içerisinde çok sayıda lig şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Naz Aydemir Akyol, artık sarı-kırmızılıların ailesinin bir parçası oldu.

Galatasaray Daikin, kadrosunu tecrübeli yerli bir oyuncuyla zenginleştirirken, pasör rotasyonunda Hollandalı oyuncu Britt Bongaerts de yer almaya devam edecek. Ayrıca takım kaptanı İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Alexia Carutasu, Yasemin Güveli ve Eylül Akarçeşme Yatgın da gelecek sezon yine Galatasaray forması giyecek.

Kaynak: Haber Merkezi