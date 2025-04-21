Yıldız Oyuncudan Şoke Eden Haber

Galatasaray yıldız forvetinin sakatlığı ile şoku yaşadı. Alvaro Morata'nın sakatlık durumunun MR'ının çekilmesinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Yıldız Oyuncudan Şoke Eden Haber

Süper Lig’de son sürat şampiyonluğa koşan Galatasaray’da yıldız forvetin sakatlık haberi taraftarları şoka uğrattı. İspanyol forvet Alvaro Morata’nın sakatlandığı bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da dikkat çeken bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alvaro Morata’nın sakatlandığını bildirdi. Yıldız oyuncunun durumunun MR’nın çekilmesinden sonra belli olacağı öğrenildi.

Bu sezon 10 maça çıkan Morata, 3 gol atarken 1 de asist kaydetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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