Papa Francis'in Ölümünün Ardından Maçlar Ertelendi
Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İtalya Serie A'da bugün oynanacak maçlar ertelendi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tüm dünyada bir şok yaşanırken, İtalya Serie A’dan dikkat çeken bir haber geldi.
Serie A’da bugün oynanacak karşılaşmaların Papanın ölümü nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
Serie A’da bugün oynanacak karşılaşmalar şunlardı:
Torino - Udinese
Cagliari - Fiorentina
Genoa - Lazio
Parma - Juventus
Kaynak: Haber Merkezi