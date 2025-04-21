Papa Francis'in Ölümünün Ardından Maçlar Ertelendi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tüm dünyada bir şok yaşanırken, İtalya Serie A’dan dikkat çeken bir haber geldi.

Serie A’da bugün oynanacak karşılaşmaların Papanın ölümü nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Serie A’da bugün oynanacak karşılaşmalar şunlardı:

Torino - Udinese

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Parma - Juventus

Kaynak: Haber Merkezi