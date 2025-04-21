Ne Aziz Yıldırım, Ne Ali Koç! Fenerbahçe'de İlk Başkan Adayı Belli Oldu

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin kendi sahasında Kayserispor ile 3-3’lük skorla berabere kalmasının ardından yaşanan hezimet taraftarları çıldırttı. Birçok taraftarlar için Ali Koç’u istifaya çağırdı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır bir yara alırken, sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden olan iş insanı Sadettin Saran’ın adı yeniden gündeme geldi. Saran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaylık için dikkat çeken bir ifade kullandı.

Bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey" ifadelerini kullanmasına ‘Olacağım’ diye yanıt verdi. Saran’ın bu yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Saran’ın adaylığı bir önceki başkanlık seçiminde de gündeme gelmiş ancak, Saran ilerleyen günlerde Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi