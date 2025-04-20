Kadıköy'de 6 Gollü Nefes Kesen Maç! Sarı Lacivertliler 90+4'te Yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan çıkmadı. Fenerbahçe, 90+4. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Son Güncelleme:
Kadıköy'de 6 Gollü Nefes Kesen Maç! Sarı Lacivertliler 90+4'te Yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Ramazan Civelek Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe bu gole 36. dakikada Talisca ile cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Kayserispor'un atağında top ağlarla buluştu ve Kayseri ekibi 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximim 64. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. 79. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı vuruşunu ağlarla buluşturan Talisca Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

Mücadelenin uzatma dakikalarında oyuna sonradan dahil olan Kayserispor'un genç futbolcusu Talha Sarıarslan, Gökhan Sazdağı'nın ortaya yaptığı kafa vuruşu ile topu Fenerbahçe ağlarıyla buluşturdu. Mücadele 3-3 sona ererken Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı kaybetti, Kayserispor ise ligde kalmak için büyük değeri bulunan 1 puanla sahadan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Fenerbahçe Kayserispor
Son Güncelleme:
Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor Galatasaray, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut, İhtiyaç ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
İslam Memiş: Füze Gibi Fırlayacak İslam Memiş: Füze Gibi Fırlayacak