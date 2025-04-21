Büyük Gurur! Milli Karateci Tuba Yakan Madalyayla Döndü

Dünyanın önde gelen karate organizasyonlarından biri olan Premier Lig'in Kahire ayağında kadınlar kumite 55 kilo kategorisinde mücadele eden Tuba Yakan, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Turnuva boyunca zorlu rakiplerle karşılaşan milli sporcu, bronz madalya karşılaşmasında rakibini mağlup ederek kariyerine bir uluslararası madalya daha eklemiş oldu.

TUBA YAKAN'IN BAŞARILI KARİYERİ

Kariyeri boyunca 55 kg kategorisinde yarışan Yakan; Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya akzandı. Mart 2015'te, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda, final maçında Emilie Thouy'a yenilerek gümüş madalyada kaldı. Aynı yılın Haziran ayında, Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda, grup aşamasında turnuvaya veda etti. Bu etkinlik sonrasında hamileliği ve çocuğunu doğurması nedeniyle 2 yıl kadar kariyerine ara veren Yakan, Mayıs ayında Kocaeli'nde düzenlenen 2017 Avrupa Karate Şampiyonası'nda, finalde İtalyan Sara Cardin'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Novi Sad'daki 2018 Avrupa Karate Şampiyonası'ndan bronz madalyayla ayrıldı. Tarragona'daki 2018 Akdeniz Oyunları'nda, oyunlar tarihindeki ikinci altın madalyasını kazandı.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Tuba Yakan, kadınlar kumite 55 kiloda son 16 turunda Portakizli Mato de Hervest'i, çeyrek finalde de Tunuslu Chirine Zarati'yi yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Mısırlı rakibi Ahlam Youssef'e yenildi ve üçüncülük maçında Kıbrıs Rum kesiminden Ariannne Miles Gonzales'i hakem kararıyla yenerek bronz madalya kazandı. Konya'da Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar kumite 55 kilo finalinde Cezayirli Abouriche Louiza'yı yenerek altın madalya kazandı.

Kaynak: AA