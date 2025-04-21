Mauro Icardi'den Fenerbahçe Maçı Sonrası Olay Paylaşımlar

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'a takıldı. Fenerbahçe, Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve hazırlıklarını Arjantin'de sürdüren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, maçın ardından flaş paylaşımlarda bulundu.

Icardi, geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

Icardi'nin bir diğer paylaşımı ise şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi