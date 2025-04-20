Jose Mourinho'yu Maç Sonunda Çıldırtan Soru! Muhabire Sert Çıkıştı: 'Amacınız Nedir?'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, muhabirin Kayserispor'un eksik oyuncularını sorması üzerine sinirlendi. Muhabire sert tepki gösteren teknik adam, "Bana iki kere Kayserispor'un eksik oyuncularından bahsettiniz. Neden? Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı? Amacınız nedir?" dedi.

Son Güncelleme:
Jose Mourinho'yu Maç Sonunda Çıldırtan Soru! Muhabire Sert Çıkıştı: 'Amacınız Nedir?'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı kaybetti, Kayserispor ise ligde kalmak için büyük değeri bulunan 1 puanla sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu. beIN Sports muhabirinin, Jose Mourinho'ya Kayserispor'un eksik oyuncularını sorması üzerine Portekizli teknik adam şu yanıtı verdi:

'AMACINIZ NEDİR?'

"Bana iki kere Kayserispor'un eksik oyuncularından bahsettiniz. Neden? Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı? Amacınız nedir? 3 soru, 2 kere eksikleri söylediniz. Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım. Rakibimizin yaptığı her kontratak bizim için tehlikeliydi. İkinci golde Szymkanski topu kaybetti. Her şeyi riske ettik. Kostic, Skriniar daha önce bu pozisyonlarda oynamadı. En Nesyri maçı bitirebilirdi olmadı. Fred'in kaybettiği top sonrası 36. golü yedik. Osayi alanı kapatamadı. Çok şanssızdık. 3-3'ten sonra Skriniar'ın topu direğe çarptı."

Kayserispor karşılaşmaya 9 oyuncusundan eksik olarak çıkmıştı.

Kadıköy'de 6 Gollü Nefes Kesen Maç! Sarı Lacivertliler 90+4'te YıkıldıKadıköy'de 6 Gollü Nefes Kesen Maç! Sarı Lacivertliler 90+4'te YıkıldıSpor

Kaynak: beIN Sports

Etiketler
Fenerbahçe Jose Mourinho
Son Güncelleme:
Üst Üste 7'nci Kez... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe! Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe!
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Kadıköy'de 6 Gollü Nefes Kesen Maç! Sarı Lacivertliler 90+4'te Yıkıldı Kadıköy'de 6 Gollü Nefes Kesen Maç!
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut Kredisi, İhtiyaç Kredisi ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan Ev ve Araba Alıp Düğün Yapacaklar Dikkat! Konut, İhtiyaç ve Taşıt Kredisinde Tablo Sil Baştan
Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var Türkiye'nin 81 İlinde Tümden Yasaklandı! Bunu Yapan Yandı, 40 Bin Lira Cezası Var
Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı Gram Altın Göz Kırptı, Rotası Belli Oldu! Finans Devleri Peş Peşe Açıkladı
Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat Tapusu Olan Herkes İçin Kritik Süreç! Bu 90 Güne Dikkat
İslam Memiş: Füze Gibi Fırlayacak İslam Memiş: Füze Gibi Fırlayacak