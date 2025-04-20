Jose Mourinho'yu Maç Sonunda Çıldırtan Soru! Muhabire Sert Çıkıştı: 'Amacınız Nedir?'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı kaybetti, Kayserispor ise ligde kalmak için büyük değeri bulunan 1 puanla sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu. beIN Sports muhabirinin, Jose Mourinho'ya Kayserispor'un eksik oyuncularını sorması üzerine Portekizli teknik adam şu yanıtı verdi:

'AMACINIZ NEDİR?'

"Bana iki kere Kayserispor'un eksik oyuncularından bahsettiniz. Neden? Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı? Amacınız nedir? 3 soru, 2 kere eksikleri söylediniz. Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım. Rakibimizin yaptığı her kontratak bizim için tehlikeliydi. İkinci golde Szymkanski topu kaybetti. Her şeyi riske ettik. Kostic, Skriniar daha önce bu pozisyonlarda oynamadı. En Nesyri maçı bitirebilirdi olmadı. Fred'in kaybettiği top sonrası 36. golü yedik. Osayi alanı kapatamadı. Çok şanssızdık. 3-3'ten sonra Skriniar'ın topu direğe çarptı."

Kayserispor karşılaşmaya 9 oyuncusundan eksik olarak çıkmıştı.

Kaynak: beIN Sports