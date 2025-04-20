Üst Üste 7'nci Kez... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

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Üst Üste 7'nci Kez... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin deplasmanında parkeden 79-78 galip ayrıldı.

7'NCİ KEZ ŞAMPİYON!

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 7. kez şampiyon oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2024 – 2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında Çimsa ÇBK Mersin’i yenerek 2024-2025 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Opet’i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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