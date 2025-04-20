Kadıköy'de Yüksek Gerilim! 'İstifa' Sesleri Yükseldi, Taraftar DJ Kabinine Saldırdı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. İki kez geriye düştüğü karşılaşmanın 90+4. dakikasında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Fenerbahçe tribünleri 3-3'lük beraberlik sonrası, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Tezahüratların artması üzerine taraftarı bastırmak için yüksek sesle şarkı açıldı. Buna sinirlenen taraftarlar, DJ kabinine yumruklayarak saldırmaya başladı.

Tribünlerde bazı rahatsızlanan taraftarların olduğu ve sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi