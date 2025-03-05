Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a Yasa Dışı Bahis Soruşturması: İddianamenin Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, medya patronu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ve EXXEN platformunda canlı verilen futbol maçlarında, sanal reklam aracılığı ile yasa dışı bahis oynatan sitelerin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın sonuna gelinmesiyle birlikte Acun Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında “yasa dışı bahis reklamı yapmak” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamenin de detayları ortaya çıktı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, iddianamede maç yayınları esnasında stadyumdaki reklam panoları ile sanal yerleştirmeler yapılarak yasa dışı bahis reklamlarının ekranlara verildiği belirtildi. İddianamede bu yöntemle sanal bahis reklamı yapıldığı belirtilen maçlar, tarihleri ve bahis sitelerinin isimleri de yer aldı.

‘YAYINLARA MÜDAHALE ETME YETKİMİZ YOK’

Şüpheli isimler ise ifadelerinde maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut kulüp tarafından temin edildiğini, yapılan sözleşme kapsamında maç yayınlarını müdahale etmeden vermekle mükellef olduklarını savundu.

‘REKLAMLARDAN GELİR ELDE ETMİYORUZ’

Bu maçlarda ekranlara yansıyan reklamlardan yayıncı kuruluş olarak herhangi bir gelir elde etmediklerini belirten şüpheliler, yasa dışı bahis reklamlarının maç esnasından sansürlenmesinin teknik olarak mümkün olmadığını, bu nedenle birçok yayıncının maçları bu şekilde yayınlamak durumunda kaldıkları ifade etti.

İddianamede Acun Ilıcalı’nın bu ifadelerine yanıt olarak ise “Söz konusu yayınların ülkemize erişimi medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlanmaktadır. Kişiler, yasaların amir hükümleri doğrultusunda her halükârda mevzuatta yer alan ilkelere uygun bir şekilde yayın yapmakla sorumludur” ifadeleri yer aldı.

SARAN DA AYNI SAVUNMAYI YAPTI

Hakkında iddianame hazırlanan bir diğer iş insanı Saadet Saran’ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli için aynı suçlamayla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sadettin Saran da ifadesinde, Acun Ilıcalı’yla benzer bir savunma yaptı. Saran, suçlamaya konu olan maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş ya da kulüp tarafından servis edildiğini, sözleşme kapsamında yayınları müdahalesiz şekilde servis etmekle mükellef olduklarını belirtti.

Saran, maç yayınlarını sağlayan kuruluş ya da kulüplerden yayın içeri hakkında bilgi almadıklarını belirtirken, bu yayınlarda verilen reklamlardan da hiçbir gelir elde etmediklerini ve bu yayınlara mevcut teknolojik imkanlarla müdahale etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kaynak: Habertürk