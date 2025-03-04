Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran İçin Hapis İstemi

İş insanları Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran hakkında sahibi oldukları yayın platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran İçin Hapis İstemi

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında, "S SPORT" internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Acun Ilıcalı hakkında TV 8 ve Exxen platformunda, Saadettin Saran hakkında ise S Sport internet platformu yayınında "ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitesi reklamı" yapıldığı iddiasıyla iddianame düzenlendi.

Başsavıcılık hazırlanan iddianameleri iki ayrı açıklamayla duyururken, Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Ali Acun Ilıcalı ve bir kısım başkaca şüpheliler hakkında, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı Kanuna muhalefet gerekçesiyle iddianame tanzim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SARAN İÇİN DE AYNI TALEP

Saadettin Saran hakkında istenen cezaya ilişkin ise, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Steven Sadettin Saran ve bir kısım başkaca şüpheliler hakkında, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesinde hizmet veren S SPORT logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında, sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı Kanuna muhalefet gerekçesiyle iddianame tanzim edilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de son dönemde yasa dışı bahis operasyonları gündemden düşmezken, birçok Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu birçok ismin soruşturmalardan nasibini almıştı.

İş insanları Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran hakkında da sahibi oldukları yayın platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA-ANKA

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Acun Ilıcalı İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis
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