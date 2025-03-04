Fatih Terim'in Takımında Ortalık Karıştı: Antrenmana Çıkmadılar

'İmparator' lakaplı Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ta oyuncular antrenmana çıkmama kararı aldı. Kulüpte bazı yönetim kurulu üyelerinin de istifalarını sunduğu iddia edildi.

Son Güncelleme:
Fatih Terim'in Takımında Ortalık Karıştı: Antrenmana Çıkmadılar

Galatasaray ve A Milli Futbol takımının efsane teknik direktörü Fatih Terim’in takımı Al Shabab’da kriz çıktı. Takımda bazı oyuncuların antrenmana çıkmadığı bildirildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, çıkış yakalamak için deneyimli teknik adamı takımın başına geçirmiş ancak takımın başında 11 karşılaşmaya çıkan fatih Terim, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Ligde 39 puanla 6. Sırada yer alan Al Shabab’da SportStuff24’in haberine göre, futbolcular Hamdallah ve Carrasco bir süredir maaşlarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmama kararı aldı. Kulübün yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da Başkan Mohamad Almunajem’in yönetiminden memnun alamadığı için istifa dilekçelerini sunduğu iddia edildi.

Fatih Terim Hakkında Zorla Getirme KararıFatih Terim Hakkında Zorla Getirme KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Terim Galatasaray
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Yıldızı Livakovic'in Başı Belada: Soruşturma Başlatılacak Livakovic'in Başı Belada
Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş Ukrayna Lideri Zelenskiy Neden Hep Aynı Kıyafeti Giyiyor? Meğer Bu Yüzdenmiş
Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak, Hasada Doyacaksınız Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak
Fenerbahçe'nin Avrupa Mücadelesinde Hakem Belli Oldu Dev Mücadelede Hakem Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı