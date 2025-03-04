Fatih Terim'in Takımında Ortalık Karıştı: Antrenmana Çıkmadılar

Galatasaray ve A Milli Futbol takımının efsane teknik direktörü Fatih Terim’in takımı Al Shabab’da kriz çıktı. Takımda bazı oyuncuların antrenmana çıkmadığı bildirildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, çıkış yakalamak için deneyimli teknik adamı takımın başına geçirmiş ancak takımın başında 11 karşılaşmaya çıkan fatih Terim, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Ligde 39 puanla 6. Sırada yer alan Al Shabab’da SportStuff24’in haberine göre, futbolcular Hamdallah ve Carrasco bir süredir maaşlarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmama kararı aldı. Kulübün yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da Başkan Mohamad Almunajem’in yönetiminden memnun alamadığı için istifa dilekçelerini sunduğu iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi