Fenerbahçe'nin Yıldızı Livakovic'in Başı Belada: Soruşturma Başlatılacak

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Livakovic'in arazisinde yaptırdığı inşaat çalışmaları başına bela oldu. Yıldız oyuncunun UNESCO'nun kültür mirası ilan ettiği surlara zarar verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Yıldızı Livakovic'in Başı Belada: Soruşturma Başlatılacak

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında mücadele eden Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic’in başının ülkesinde belaya girdiği iddia edildi. Hırvatistan’ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı öne sürülen Livakovic’e , UNESCO'nun kültür mirası ilan ettiği surları kazma suçlaması yöneltildi.

Hırvatistan’da yayın yapan zadarnews.hr’de yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin yıldız ismi Livakovic, surların üzerine cam kubbe yapmak istediği ancak bölgede yapılan kazılar nedeniyle surun iç kısmının zarar gördüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Yıldızı Livakovic'in Başı Belada: Soruşturma Başlatılacak - Resim : 1

Söz konusu haberde, “Bahçenin resmi sahibi Dominik Livaković olup, inşaatın operasyonel koordinasyonu USKO sanığı ve davalı Zdravko Livaković tarafından yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu çalışmalara ilişkin soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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