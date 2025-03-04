Puan Farkı Eridi, Şampiyonluk Oranları Güncellendi

Süper Lig’de 26’ıncı haftanın heyecanı geride kaldı. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3’lük skorla berabere kalırken, Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. BU skorların ardından lider Galatasaray ile Fenerbahçe arsındaki puan farkı 4’e indi.

Süper Lig’de şampiyonluk şansı oranları güncellendi. Listede Galatasaray ve Fenerbahçe yine ilk iki sırada yer aldı.

Güncellenen şampiyonluk oranlarında matematiksel olarak şansı kalmayan Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK’ya herhangi bir oran verilmezken, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Sivasspor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa’nın oranı 3000 olarak gösterildi.

Başakşehir, Göztepe, Eyüpspor’a 1000 oran verilirken, Beşiktaş’ın oranı 700 oldu. Samsunspor’un oranı ise 300 oldu.

Fenerbahçe’nin oranı 2.95 olarak güncellenirken, Galatasaray’ın oranı 1.20’ye geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi