Galatasaray'dan Dikkat Çeken KAP Bildirimi

Galatasaray, KAP'a yaptığı bildirimde 6 aylık dönemde kulübün 710 milyon TL kar ettiğini açıkladı. Geçmiş dönem zararlarının ise 10.215.735.038 TL olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Dikkat Çeken KAP Bildirimi

Süper Lig ekibi Galatasaray Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) dikkat çeken bir bildirimde bulundu. Yapılan bildirime göre kulübün 6 aylık hesap dönemine göre karı 710 milyon TL oldu.

Kulübün açıklamasında, 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Grup’un özkaynaklarının toplamının 1.302.620.063 TL olduğu belirtilirken, karı ise 710.332.822 TL olarak açıklandı. Grup’un esas faaliyet zararı ise, 664.546.208 TL olurken geçmiş dönem zararları 10.215.735.038 TL oldu.

Grup’un kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını 4.977.500.916 TL aştığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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