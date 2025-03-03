Trabzonspor Konya'da Uzatma Dakikalarında Yıkıldı! 12 Maçta 31 Puan Kaybetti!

Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor konuk eden Konyaspor, 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Karadeniz ekibinin deplasmandaki galibiyet hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon çıktığı 12'nci dış saha mücadelesini kazanamadı.

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Trabzonspor Konya'da Uzatma Dakikalarında Yıkıldı! 12 Maçta 31 Puan Kaybetti!

Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maçın uzatma anlarında büyük bir arbede çıktı. Köşe bayrağına yakın bir noktada yaşanan olaylar sonrası tribünler de hareketlendi. İki takım futbolcularının olay noktasına hareketlenmesiyle arbede büyüdü ve oyuncuların birbiriyle itiştiği anlar yayına yansıdı.

Uzun süren tartışma sonrası Cihan Çanak, Serdar Saatçi, Oğulcan ve Keyta'ya sarı kart çıktı. Bir önceki pozisyonda Konyaspor'un penaltı itirazları sonrası hakem VAR'a gitti ve Konyaspor penaltı kazandı. Umut Nayir 90+10'da penaltıyı gole çevirdi ve takımına 3 puanı kazandırdı.

Son maçında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında 3-2 kazanan Karadeniz temsilcisi, Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki yenilgi sonucu deplasmanda aldığı kötü sonuçlara bir yenisini eklemiş oldu.

DEPLASMANDA 5 BERABERLİK, 7 YENİLGİ

Trabzonspor, ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 32 puan topladı. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Karadeniz ekibi, dış sahada 12 maçta 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle sadece 5 puan hanesine yazdırabildi.

KONYASPOR 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Düşme potasından uzaklaşmak isteyen, Recep Uçar'ın çalıştırdığı TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 28'e yükseltti. Konya temsilcisinin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maç sonra bitti.

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