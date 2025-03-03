Galatasaray, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Galatasaray, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla start verilen idman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla sürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, 4 Mart Salı gününü dinlenerek geçirecek ve 5 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: İHA

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