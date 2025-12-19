Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Evinde Arama: İfadeye Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması gündemden düşmezken, flaş bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun maçı için İtalya'da bulunan Saran'ın evinde ise ekipler arama yaptı. Saran, Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi