Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Evinde Arama: İfadeye Çağrıldı

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturmasında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İtalya'da bulunan Saran'ın evinde ise ekipler arama yaptı. Saran, yaptığı ilk açıklamada "Hiçbir şeyden çekinmiyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Evinde Arama: İfadeye Çağrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması gündemden düşmezken, flaş bir gelişme daha yaşandı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun maçı için İtalya'da bulunan Saran'ın evinde ise ekipler arama yaptı. Saran, Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Detay: Ezgi Eyüboğlu O Adresten Gözaltına AlındıÜnlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Flaş Detay: Ezgi Eyüboğlu O Adresten Gözaltına AlındıGüncel
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına AlındıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sadettin Saran Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
El Bilal Toure’ye Trabzonspor Maçı Sonrası 2 Maç Ceza Trabzonspor Maçı Sonrası Fatura Kesildi
Süper Lig’e Damga Vurmuştu! O Takım Küme Düşürüldü Süper Lig’e Damga Vuran Takım Küme Düşürüldü
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme
2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı! Büyük Ölçüde Belli 2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı