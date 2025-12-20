Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan yıllık basın toplantısı ile "Doğrudan Hat" şeklindeki birleşik "Yılın Sonuçları" programında gazetecilerin ve halkın sorularını yanıtladı. Başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" isimli merkezde düzenlenen ve yaklaşık 4,5 saat süren programda Putin, iç ve dış siyasetle ilgili yaklaşık 3 milyon sorudan 80’ini cevapladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya ile savaşa hazırlık yapmaları gerektiğine yönelik açıklamalarını eleştiren Putin, "Okumayı biliyor musunuz? ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisini okuyun. NATO’nun ana sponsoru ve kurucusu ABD’nin yeni güvenlik stratejisinde Rusya, ana tehdit, düşman olarak yer almıyor. NATO Genel Sekreteri ise bizimle savaşmaya hazırlık yapıyor. Bu, nedir? Okumayı bilmiyor musunuz? NATO'nun en önemli ülkesi bizi düşman veya rakip olarak görmüyorsa NATO'yu Rusya ile savaşa nasıl sürükleyebilirsiniz?" dedi.

'SAYGIYLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'

Batı'nın kendi hatalarını örtbas etmek için Rusya'yı düşman olarak gösterdiğini savunan Putin, Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını söyleyerek "Bize saygı gösterecek, bizim yaptığımız gibi çıkarlarımıza uyacak, NATO'nun doğuya doğru genişlemesiyle bizi kandırdığınız gibi bir daha kandırmayacaksanız yeni askeri operasyonlar olmayacak. Hem İngiltere hem de Avrupa ile birbirimize saygı duyarak çalışmaya hazırız. Eğer bunu yaparsak herkes kazanç elde eder" ifadelerini kullandı.

Avrupalı bazı yetkililerin, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik "ablukaya alma" tehditlerini değerlendiren Putin, "Bu tehditleri yok ederiz. Herkes, bunu anlamalı ve bu tür eylemlerin, görülmemiş bir çatışmaya yol açacağını ve büyük ölçekli silahlı çatışmaya kadar büyüyeceğini bilmelidir" dedi.

'MESELEYİ BARIŞÇIL ŞEKİLDE BİTİREBİLİRİZ'

Putin, "ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış planını reddederseniz 2026’da Ukraynalıların ve Rusların ölümünden sorumluluk üstlenecek misiniz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"İnsanların ölümünden kendimizi sorumlu hissetmiyoruz çünkü bu savaşı başlatan biz değiliz. Bu savaş, Ukrayna'da 2014'te gerçekleşen anayasaya aykırı silahlı darbeden ve Kiev liderlerinin, Ukrayna'nın güneydoğusundaki vatandaşlarına karşı başlattığı çatışmalardan sonra başladı. Biz, uzun süre oradaki cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanımadık. Kandırılınca ve Minsk anlaşmaları uygulanmayınca Kiev yönetimi tarafından, Batılı ülkelerin desteğiyle başlatılan savaşı sona erdirmek için silahlı kuvvetlerimizi kullanmak zorunda kaldık."

Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ciddi girişimlerde bulunduğunu ve bunu samimi şekilde yaptığını belirten Putin, ABD Başkanı ile ağustosta Alaska'nın Anchorage kentinde görüştüklerini anımsattı.

Vladimir Putin, Alaska'daki zirvede ABD'nin Ukrayna'yla ilgili tekliflerini kabul ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Moskova'daki ön görüşmelerde bize teklifler sunuldu. Bizden bazı tavizler vermemiz istendi. Anchorage'de bunların bizim için kolay karar olmayacağını ancak bize sunulan uzlaşmaları kabul ettiğimizi söyledim. Top, tamamen Batılı rakiplerimizin, özellikle de Kiev yönetiminin lideri ve Avrupalı sponsorlarının sahasında. Müzakerelere ve meseleyi barışçıl araçlarla sona erdirmeye hazırız. Dolayısıyla bir şeyi reddettiğimizi söylemek, kesinlikle yanlış ve bunun hiçbir dayanağı yok."

'UKRAYNA'DAKİ YÖNETİM MEŞRU OLMALI'

Ukrayna'ya geçici yönetim atama teklifi yaptığına dikkati çeken Putin, "Eğer Batılı ülkeler, böyle bir iradeye sahip olsalardı (Ukrayna'da) yolsuzluk ifşaları bağlamında bu olabilirdi" dedi.

Ukraynalı yetkililerin başkanlık seçimini düzenlemeye hazır olduğu ancak seçim esnasında güvenliğin sağlanması gerektiği yönündeki açıklamalara dikkati çeken Putin, Rusya'da savaş esnasında seçimlerin düzenlendiğini dile getirdi.

Putin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de devlet başkanı seçimi, belediye seçimlerini düzenledik. Bizim güvenliğimizi kim sağladı? Aksine seçimleri engellemeye çalıştılar. Seçim merkezlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Biz, herhangi bir talepte bulunmadık ancak uygun gördüğümüzü yaptık. Kiev yönetimi temsilcileri de isterse aynısını yapabilir ancak onlar seçimleri kullanarak Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak istiyorsa bu, doğru bir karar değil. Buna rağmen Ukrayna’da seçimler esnasında güvenliği sağlama konusunu düşünmeye hazırız. En azından seçim günü Ukrayna’nın derinliklerine saldırı düzenlemekten vazgeçebiliriz."

Putin, Rusya'da milyonlarca Ukrayna vatandaşının yaşadığına dikkati çekerek, "Bunlar da oylama hakkına sahip. Eğer seçim düzenlenecekse organizatörlerden Rusya'da yaşayan Ukraynalıların da oylarını kullanmasının sağlanmasını talep etme hakkına sahibiz. Üzerinde çalışılması gereken başka konular da var ancak Ukrayna'daki yönetimin meşru olması lazım. Seçim yapılmadan da bu mümkün değil" dedi.

Kaynak: AA