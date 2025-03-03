Şampiyonlar Ligi Akşamında Bu Maç Şifresiz
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu yarın oynanacak ilk maçlarla start verecek. Dört karşılaşmanın oynanacağı akşamda şifresiz yayınlanacak maç da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında 4 Mart Salı günü TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak maç belli oldu. PSV-Arsenal maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz şekilde izlenebilecek.
Ülkemizde TRT ve tabii spor tarafından futbolseverlerle buluşan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSV-Arsenal maçı şifresiz şekilde ekranlara gelecek.
PSV-ARSENAL MAÇI ŞİFRESİZ
PSV’nin kendi sahasında ağırlayacağı Arsenal maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve ücretsiz şekilde ekranlara gelecek. Maç saat 23.00’te başlayacak.
Yarının programında yer alan maçlar ve yayınlanacağı kanallar şu şekilde:
20.45 Club Brugge – Aston Villa: tabii spor
23.00 Borussia Dortmund – Lille: tabii spor 1
23.00 Real Madrid – Atletico Madrid: tabii spor
Kaynak: Haber Merkezi
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