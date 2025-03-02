İmren Alaçatıspor Deplasman Gol Oldu Yağdı
Anakaya Lojistik & İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 19. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Yeşilyurtspor'un ağlarını 12 kez havalandırarak farlı bir galibiyet elde etti.
İmren Alaçatıspor, maçın ilk golünü, Nuri Elin Tepekule'nin ayağından, 3. Dakikada buldu. 12. dakikada Erdi Önal, 18. dakikada Ali Selçik, 44. dakikada Malik Sercan Gök ve 45+1'de de Mehmet Berke Sarlıca'nın attığı gollerle İmren Alaçatıspor, maçın ilk yarısını 5-0’lık üstünlükle kapattı.
Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan İmren Alaçatıspor, 49. dakikada Yılmaz Aslandağ, 56. dakikada Erdi Önal, 59. dakikada Mehmet Berke Sarlıca, 65, 72, 80 ce 83. dakikalarda Yılmaz Aslandağ'ın attığı gollerle İmren Alaçatıspor maçı 12-0’lı skorla kazanmasını bildi.
Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, 36 puana ulaşarak haftayı 4. sırada kapattı.
İmren Alaçatıspor, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Gümüldürspor ile kendi sahasında karşılaşacak.
Kaynak: İHA