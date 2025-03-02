İmren Alaçatıspor Deplasman Gol Oldu Yağdı

Anakaya Lojistik & İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 19. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı Yeşilyurtspor'un ağlarını 12 kez havalandırarak farlı bir galibiyet elde etti.

İmren Alaçatıspor Deplasman Gol Oldu Yağdı

İmren Alaçatıspor, maçın ilk golünü, Nuri Elin Tepekule'nin ayağından, 3. Dakikada buldu. 12. dakikada Erdi Önal, 18. dakikada Ali Selçik, 44. dakikada Malik Sercan Gök ve 45+1'de de Mehmet Berke Sarlıca'nın attığı gollerle İmren Alaçatıspor, maçın ilk yarısını 5-0’lık üstünlükle kapattı.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan İmren Alaçatıspor, 49. dakikada Yılmaz Aslandağ, 56. dakikada Erdi Önal, 59. dakikada Mehmet Berke Sarlıca, 65, 72, 80 ce 83. dakikalarda Yılmaz Aslandağ'ın attığı gollerle İmren Alaçatıspor maçı 12-0’lı skorla kazanmasını bildi.

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, 36 puana ulaşarak haftayı 4. sırada kapattı.

İmren Alaçatıspor, 8 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Gümüldürspor ile kendi sahasında karşılaşacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Futbol
Küçük Karateciler Kuşak Atlamak İçin Ter Döktü Küçük Karateciler Kuşak Atlamak İçin Ter Döktü
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Sivasspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul’da Sivasspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul’da
Davinson Sanchez Ligdeki 3. Golünü Attı Davinson Sanchez Ligdeki 3. Golünü Attı
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Galatasaray ligde 5. Kez Puan Kaybetti Galatasaray ligde 5. Kez Puan Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Arasında Kalırsa... Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme