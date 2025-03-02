Küçük Karateciler Kuşak Atlamak İçin Ter Döktü

Manyas ve Gönenli karatecileri bünyesinde barındıran Manyas Belediyespor karate takımının 2025 yılı 1. dönem kuşak sınavları, Gönen Fahri Dilmaç Spor Salonu'nda düzenlendi. Çok sayıda genç sporcu kuşak yükseltmek için yoğun çaba sarf etti.

Küçük Karateciler Kuşak Atlamak İçin Ter Döktü

Dört aylık yoğun antrenman sürecinin sonunda kuşak sınavına katılan 60 küçük karateci, hünerlerini sergileyerek izleyenlerin beğenisin topladı.

Manyas Belediyespor karate takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Eğen'in yönetiminde yapılan sınavlarda 20 sporcu beyaz kuşaktan sarıya, 5 sporcu sarı kuşaktan turuncuya, 10 sporcu turuncu kuşaktan yeşile, 10 sporcu yeşil kuşaktan maviye, 15 sporcu ise mavi kuşaktan kahverengi kuşağa yükseldi. Ayrıca 18 sporcu, siyah kuşak 1. dan belgelerini alarak bir üst seviyeye adım attı.

Kaynak: İHA

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