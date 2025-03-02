Davinson Sanchez Ligdeki 3. Golünü Attı

Galatasaray’ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kasımpaşa maçıyla beraber Süper Lig’deki 3. golünü attı.

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Davinson Sanchez Ligdeki 3. Golünü Attı

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez kaydetti.

Müsabakanın 69. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-2 oldu.

28 yaşındaki futbolcu, ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarından sonra 3. golünü kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İHA

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