Davinson Sanchez Ligdeki 3. Golünü Attı
Galatasaray’ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kasımpaşa maçıyla beraber Süper Lig’deki 3. golünü attı.
Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez kaydetti.
Müsabakanın 69. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Sanchez kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-2 oldu.
28 yaşındaki futbolcu, ligde Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarından sonra 3. golünü kaydetti.
Mücadeleye 11’de başlayan Davinson Sanchez, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İHA
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