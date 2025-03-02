Victor Osimhen, Ligdeki Gol Sayısını Artırdı!

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bugünkü Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 16'ya çıkardı.

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Victor Osimhen, Ligdeki Gol Sayısını Artırdı!

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen attı. Müsabakanın 12. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Maçın 71. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, kaleci Fernando Muslera’nın uzun pasında defanstan selen topu aldı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-2 öne geçirdi.

90 DAKİKA MÜCADELE ETTİ

Nijeryalı futbolcu böylece Süper Lig’de gol sayısını 16’ya çıkardı. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü bulunan toplamdaki gol sayısını 22’ye çıkardı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İHA

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