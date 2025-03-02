Bursaspor 307 Gündür Yenilgi Yüzü Görmüyor
TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, ligde oynadığı son 22 maçtan da yenilgi yüzü görmeden ayrıldı. Bursaspor son olarak 30 Nisan 2024 tarihinde Diyarbekirspor’a karşı mağlubiyet almıştı.
Lig’in 22. haftasında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Silifle Belediyespor ile karşılaştı.
Sahadan 1-1 sonuçla ayrılan yeşil-beyazlılar, bu sezon ligde şu ana dek mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini TFF 2. Lig'de 30 Nisan 2024 tarihinde oynanan Diyarbekirspor karşılaşmasında 2-1’lik skorla alan Bursaspor, 307 gündür hiç yenilgi yaşamadı.
Bu sezon TFF 3. Lig'de sahasında oynadığı 22 maçta 43 gol atan yeşil-beyazlılar, kalesinde sadece 8 gol gördü.
Kaynak: İHA
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