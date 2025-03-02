Çeşme Belediyespor, Evine 1 Puanla Dönüyor
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'un 19. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ortaca Belediyespor ile yenişemedi. 1-1 biten karşılaşmanın ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci yarıda dengeyi bozan taraf Ortaca Belediyespor oldu. Enes Erdal İç, 55. dakikada bulduğu golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.
Çeşme Belediyespor’un yanıtı ise, 78. dakikada Cem Şahinkaya’dan geldi. Kalan dakikalarda iki takımında çabaları gol bulmaya yetmeyince maç 1-1’lik skorla sona erdi.
Çeşme Belediyespor, puanını 16'ya çıkartarak, 13. sıraya yükseldi.
Çeşme Belediyespor, 9 Mart Pazar günü oynaması gereken maçta, rakibi Didim BSYSK'nın ligden çekilmesi dolayısıyla hükmen galip sayılarak 3 puanı hanesine yazdıracak.
Kaynak: İHA