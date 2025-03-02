Çeşme Belediyespor, Evine 1 Puanla Dönüyor

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'un 19. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ortaca Belediyespor ile yenişemedi. 1-1 biten karşılaşmanın ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Çeşme Belediyespor, Evine 1 Puanla Dönüyor

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci yarıda dengeyi bozan taraf Ortaca Belediyespor oldu. Enes Erdal İç, 55. dakikada bulduğu golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Çeşme Belediyespor’un yanıtı ise, 78. dakikada Cem Şahinkaya’dan geldi. Kalan dakikalarda iki takımında çabaları gol bulmaya yetmeyince maç 1-1’lik skorla sona erdi.

Çeşme Belediyespor, puanını 16'ya çıkartarak, 13. sıraya yükseldi.

Çeşme Belediyespor, 9 Mart Pazar günü oynaması gereken maçta, rakibi Didim BSYSK'nın ligden çekilmesi dolayısıyla hükmen galip sayılarak 3 puanı hanesine yazdıracak.

Kaynak: İHA

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