Sivasspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul’da

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, maçın oynanacağı İstanbul'a indi.

Sivasspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul’da

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın son hazırlıklarını yapan Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a uçtu.

Kamp yapacağı otele yerleşen kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 3 puan için mücadele edecek.

Kaynak: İHA

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