Sivasspor, Başakşehir Maçı İçin İstanbul’da

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın son hazırlıklarını yapan Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a uçtu.

Kamp yapacağı otele yerleşen kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

Başakşehir ile Sivasspor, yarın saat 20.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 3 puan için mücadele edecek.

Kaynak: İHA