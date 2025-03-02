Galatasaray ligde 5. Kez Puan Kaybetti
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig’de üst üste 2, toplamda da 5. beraberliğini aldı. Galatasaray geçtiğimiz hafta da derbiden beraberlikle ayrılmıştı.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puanı yeşil zeminde bıraktı.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. kez berabere kalarak puan kaybetmiş oldu. Galatasaray’ın bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3’lük skorla sahadan ayrılması dikkat çekti.
Cimbom ligde Kasımpaşa karşılaşmaları haricinde Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı.
Kaynak: AA-İHA
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