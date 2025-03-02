Galatasaray ligde 5. Kez Puan Kaybetti

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig’de üst üste 2, toplamda da 5. beraberliğini aldı. Galatasaray geçtiğimiz hafta da derbiden beraberlikle ayrılmıştı.

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Galatasaray ligde 5. Kez Puan Kaybetti

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puanı yeşil zeminde bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2, toplamda 5. kez berabere kalarak puan kaybetmiş oldu. Galatasaray’ın bu sezon ayrıca Kasımpaşa ile oynadığı 2 maçtan da 3-3’lük skorla sahadan ayrılması dikkat çekti.

Cimbom ligde Kasımpaşa karşılaşmaları haricinde Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

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Kaynak: AA-İHA

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