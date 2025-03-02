Fenerbahçe Kadıköy'de Hata Yapmadı | Zirveyle Puan Farkını İndirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe Kadıköy'de Hata Yapmadı | Zirveyle Puan Farkını İndirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Markus Schmidt oturuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Süper Lig'in zirvesinde puan durumu şu şekilde:

1-GALATASARAY - 65 PUAN

2- FENERBAHÇE - 61 PUAN

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal Rakip, Larsson, Soner, Van de Streek, Safuri, Samudio

MAÇTAN DAKİKALAR | FENERBAHÇE 3-0 ANTALYASPOR

30' GOL | En-Nesyri Fenerbahçe'nin üçüncü golünü kaydetti.

26' GOL | Dusan Tadic Fenerbahçe'nin iknci golünü kaydetti.

9' GOL | Mert Müldür Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

1' İlk düdük çaldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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