Gazze'de Düğünde Katliam!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık yetkilileri, İsrail'in, Filistinlilerin barınak olarak kullandığı "Gazze Şehitleri" okulunu hedef aldığı topçu saldırısında hayatını kaybeden 1'i kadın 6 Filistinlinin cenazesi ile 3’ü ağır 5 yaralının Gazze şehrinin merkezindeki Baptist Hastanesine getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait bir tankın mahalleye girerek barınma merkezi olarak kullanılan okula yaklaştıktan sonra ateş açması sonucunda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Saldırının, barınma merkezinde düzenlenen düğün töreni sırasında yapıldığını kaydeden görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine ulaşmasını 2 saatten fazla engellediğini ve bunun da durumu daha fazla kötüleştirdiğini dile getirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 395’ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1088 kişi yaralandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.​​​​​​​

Kaynak: AA