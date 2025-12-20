Galatasaray'da 'Kasımpaşa' Hazırlığı

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün start verdi.

Galatasaray'da 'Kasımpaşa' Hazırlığı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde rejenerasyon çalışmasıyla başlayan idman, ayak tenisiyle sona erdi.

Galatasaray'da 'Kasımpaşa' Hazırlığı - Resim : 1

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

