Galatasaray'da 'Kasımpaşa' Hazırlığı
Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün start verdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde rejenerasyon çalışmasıyla başlayan idman, ayak tenisiyle sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
