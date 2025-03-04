Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Çok Konuşulacak Sözler: Kendisine Yapılan İstifa Çağrılarına Ne Dedi?

UEFA Avrupa Ligi’nden AZ Alkmaar karşısında oynadığı kötü oyunla birlikte elenen Galatasaray, Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından Süper Lig’de de darbe aldı. Zirve yarışında Fenerbahçe ile puan farkı da 4 puana düşünce sarı-kırmızılı ekip eleştirilerin odağı oldu.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk tv100’de Ersin Düzen ile Saha Dışı programına konuştu ve hakkındaki iddiaları yanıtladı. Takımın son dönemdeki durgunluğunu maç yoğunluğuna bağlayan deneyimli hoca, “Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın krizde olmadığını savunan Okan Buruk, ocak ayından bu yana 17 maç oynadıklarına dikkat çekerek, yorulduklarını ve sakatlık haberlerinin de art arda geldiğini söyledi. Tek maç haftalarının başlayacağını vurgulayan Buruk, “Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de avantajın kendilerinde olduklarını belirten Buruk, “Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz” dedi.

REAL MADRID ÖRNEĞİNİ VERDİ

Taraftarların takıma haksızlık etmemesi gerektiğini belirten Okan Buruk, dünyanın en iyi futbol kulüpleri arasında yer alan Real Madrid’in dahi 10 maçını kazanamadığını işaret ederken, “ Biz ligde yenilgisiz giden tek takımız. Rakipler ne yaparlarsa yapsın, biz gene şampiyon olacağız. Haftada tek maç oynayacak olmanın avantajı da bizim dinlenmemizi sağlayacak. Bu saatten sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz” dedi.

Sosyal medyada yoğun bir şekilde dile getirilmeye başlanan ‘Okan Buruk istifa’ hastag’ine karşı da açıklamalarda bulunan “Buruk, 'Okan Buruk istifa' hashtag'lerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz” dedi.

Kaynak: TV100