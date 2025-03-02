Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR’ı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’inin (VAR) Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt olacağı açıklandı.

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Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR’ı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, bu akşam saat 20.30’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.

Öte yandan maçta görev olacak VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt olarak belirlendi.

Müsabakada ise Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak.

AVAR’da ise Erkan Engin görev alacak.

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Kaynak: İHA

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