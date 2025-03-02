Çaykur Rizespor, 3 Golle 3 Puanı Kaptı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Çaykur Rizespor, 3 Golle 3 Puanı Kaptı

Maça etkili başlayan konuk ekip, 18. dakikada gole yaklaştı. Olawoyin'in yerden pasıyla ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu, kaleci Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla kurtardı.

29. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Makouta'nın ortasına iyi yükselen Hwang'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

42. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutu savunmaya

çarpıp kornere çıktı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARIDA ART ARDA GOL

Ev sahibi ekip, 46. dakikada perdeyi açtı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ghezzal, klas bir vuruşla meşin yuvarlağı direğe çarptırarak ağlara gönderdi: 1-0.

65. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Varesanovic'in müdahalesi sonrası VAR incelemesi yapan hakem Ali Şansalan, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Sporar, skoru eşitledi: 1-1.

71. dakikada Rizespor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan Ghezzal'ın arka direğe yaptığı ortayı Sowe, şık bir dokunuşla filelere yolladı: 2-1.

85. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 3-1.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Alanyaspor Çaykur Rizespor
Son Güncelleme:
Trabzonspor’da Konya Maçı Öncesi 5 Eksik Trabzonspor’da Konya Maçı Öncesi 5 Eksik
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Manisa FK, Iğdır FK’yı Konuk Edecek Manisa FK, Iğdır FK’yı Konuk Edecek
Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Arasında Kalırsa... Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı