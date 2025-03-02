Çaykur Rizespor, 3 Golle 3 Puanı Kaptı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maça etkili başlayan konuk ekip, 18. dakikada gole yaklaştı. Olawoyin'in yerden pasıyla ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu, kaleci Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla kurtardı.
29. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Makouta'nın ortasına iyi yükselen Hwang'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
42. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutu savunmaya
çarpıp kornere çıktı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
İKİNCİ YARIDA ART ARDA GOL
Ev sahibi ekip, 46. dakikada perdeyi açtı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ghezzal, klas bir vuruşla meşin yuvarlağı direğe çarptırarak ağlara gönderdi: 1-0.
65. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Varesanovic'in müdahalesi sonrası VAR incelemesi yapan hakem Ali Şansalan, elle oynama gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Sporar, skoru eşitledi: 1-1.
71. dakikada Rizespor tekrar üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan Ghezzal'ın arka direğe yaptığı ortayı Sowe, şık bir dokunuşla filelere yolladı: 2-1.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 3-1.
Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.
Kaynak: AA