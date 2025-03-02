Manisa FK, Iğdır FK’yı Konuk Edecek

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 28. hafta mücadelesinde sahasında Iğdır FK'yı konuk edecek.

Manisa FK, Iğdır FK’yı Konuk Edecek

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 28. hafta mücadelesinde kendi evinde Iğdır FK'yı konuk edecek.


Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 28. hafta mücadelesinde sahasında Iğdır Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Manisa FK, 4 Mart Salı günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Gençlerbirliği mücadelesinden 3-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatını sürdüren Manisa FK, kendi evinde oynayacağı Iğdır FK karşılaşmasını kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.


Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla A.H. Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Manisa Futbol Kulübü, Iğdır FK maçının biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı. Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, diğer iç saha maçlarında olduğu gibi karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu açıklandı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:


"Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 39 TL."

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Kaynak: İHA

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